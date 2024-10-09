Рязанка завоевала медали Первенства мира по грэпплингу

Рязанка завоевала медали Первенства мира по грэпплингу. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Первенство и Чемпионат мира по грэпплингу UWW проходят в Астане с 7 по 12 октября.

В соревнованиях участвуют 1800 спортсменов из 30 стран.

В категории U17 воспитанница СШОР «Академия единоборств» Олеся Илькина в весе 65 кг дважды поднималась на пьедестал почета.

Она завоевала первое место в дисциплине грэпплинг и стала второй в дисциплине грэпплинг ги.