Рязанцам напомнили об изменении времени «детского» комендантского часа

Подростки не должны находиться на улице без сопровождения родителей или опекунов с 22:00 до 6:00.

Рязанцам напомнили об изменении времени «детского» комендантского часа. Об этом говорится в группе «Пителинского района» ВКонтакте.

С 1 октября по 30 апреля несовершеннолетние не могут появляться на улице и в общественных местах без сопровождения с 22:00 до 6:00 следующих суток.

Подростков и детей должны провожать взрослые: родители, опекуны или организаторы мероприятий, на которых они находятся.

До 1 октября пребывание детей на улице было возможно до 23:00.