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Россиянам рассказали о самых популярных схемах налогового мошенничества
С этим явлением сталкиваются не только предприниматели, но и обычные граждане.

Россиянам рассказали о самых популярных схемах налогового мошенничества. Об этом в среду, 9 октября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на руководителя бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры», эксперта по налогам и налоговой безопасности Дмитрия Шумейко.

По его словам, налоговое мошенничество — это явление, с которым могут столкнуться не только предприниматели, но и обычные граждане. Одной из распространенных схем является давление на бухгалтеров со стороны налоговых инспекторов с целью заставить их сдать уточненную декларацию.

«Например, инспектор может утверждать, что в одном из документов есть незначительная ошибка, и если ее не исправить, у компании возникнут проблемы с налогами. Однако часто это делается для того, чтобы инспекция открыла окно для двухмесячной камеральной проверки, которую иначе они могли бы не успеть провести. В таких случаях не стоит поддаваться на давление и сдавать уточненную декларацию из-за несущественных ошибок. Важно сообщить инспектору, что сдача новой декларации не требуется, и предложить завершить проверку самостоятельно», — объяснил он.

Еще одна схема — это запросы налоговой службы о предоставлении информации якобы связанной с выездной проверкой, которая на самом деле не проводится.

«В таких ситуациях налоговая может требовать у контрагентов документы и сведения, ссылаясь на несуществующую проверку. Это делается для того, чтобы получить дополнительную информацию о деятельности компании, хотя такие данные можно запрашивать только при реальной проверке. Чтобы не стать жертвой таких уловок, важно всегда уточнять информацию у инспекторов и проверять, действительно ли проводится проверка. Часто такие требования оказываются ошибкой или сознательным искажением фактов», — отметил эксперт.