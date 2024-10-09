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Россиянам рассказали о новой схеме работы мошенников под видом сотрудников ФСБ
Раскрыта новая схема работы мошенников под видом «сотрудника ФСБ», который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы.

Раскрыта новая схема работы мошенников под видом сотрудника ФСБ. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев.

«Сотрудник ФСБ» заявляет, что якобы раскрыл преступную группу по похищению средств россиянина.

По словам Соловьева, в качестве доказательств своих намерений злоумышленник включает «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. Они называют людей полным именем и определяют, какая тактика обмана лучше сработает.

Отмечается, что через время россиянам звонят якобы из банка и пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Так человек думает, что «сотрудник ФСБ» не обманывал, и ведется на уловки.

В итоге, по словам Соловьева, люди лишаются денег и влезают в долги.