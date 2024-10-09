Россиянам рассказали о новой схеме работы мошенников под видом сотрудников ФСБ

Раскрыта новая схема работы мошенников под видом сотрудника ФСБ. Об этом рассказал в
«Сотрудник ФСБ» заявляет, что якобы раскрыл преступную группу по похищению средств россиянина.
По словам Соловьева, в качестве доказательств своих намерений злоумышленник включает «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. Они называют людей полным именем и определяют, какая тактика обмана лучше сработает.
Отмечается, что через время россиянам звонят якобы из банка и пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Так человек думает, что «сотрудник ФСБ» не обманывал, и ведется на уловки.
В итоге, по словам Соловьева, люди лишаются денег и влезают в долги.