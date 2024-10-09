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Российские авиакомпании призвали перейти на отечественное ПО
Такой шаг должен привести к значительной экономии в будущем.

Российские авиакомпании призвали перейти на отечественное ПО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В данный момент критически важно заменить программное обеспечение на отечественное. Здесь „Аэрофлот“ лидер, потому что наши индустриальные центры компетенций, где также работает „Аэрофлот“, — пример для других авиакомпаний, и здесь, конечно, в отрасли нужно наводить порядок», — сказал Мишустин на встрече с главой компании Сергеем Александровским.

По мнению премьера, переход на более эффективное отечественное ПО приведет к значительной экономии в будущем.