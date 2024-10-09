Рада запретила мобилизацию мужчин моложе 25 лет

Однако документ не предусматривает демобилизацию тех, кто уже на фронте.

Верховная Рада Украины запретила мобилизацию в ВСУ мужчин моложе 25 лет. Об этом пишет заявил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко*.

Проект принят, его поддержали 311 из 450 депутатов. Мобилизовывать столь молодых людей — это позор, отметил Гончаренко*.

При этом он подчеркнул, что в документе не прописана демобилизация тех, кто уже на фронте.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.