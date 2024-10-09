Прокуратура нашла нарушения на Ухоловском молочном заводе

Предприятие не разработало проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений

Прокуратура нашла нарушения на Ухоловском молочном заводе. Об этом сообщает пресс служба региональной прокуратуры.

Проверка показала, что предприятие не разработало проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений. При эксплуатации очистных сооружений в установленном порядке не ведется производственный контроль. Кроме того, на заводе не была огорожена зона санитарной охраны подземных водоисточников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Отмечается, что предприятие уже устранило нарушения.