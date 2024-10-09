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Полицейские разыскивают очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами в Рязани
Первая авария произошла 22 мая 2024 года. Второе ДТП случилось 15 сентября 2024 года.

Полицейские разыскивают очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Первая авария произошла 22 мая 2024 года вблизи дома № 11 по улице Советской Армии в Рязани. По предварительной информации, 30-летний рязанец, управляя автомобилем «Форд Транзит», при движении задним ходом совершил наезд на пешехода — 87-летнюю пожилую рязанку.

Женщину госпитализировали, однако 3 августа 2024 года она скончалась.

Второе ДТП случилось 15 сентября 2024 года вблизи дома № 60 по улице Большой в Рязани. 29-летний рязанец, управляя автомобилем «Ягуар», совершил наезд на пешехода — 37-летнего местного жителя.

Пешеход скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Если вы стали очевидцем происшествий или располагаете информацией по данным фактам ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08», — отметили в сообщении.