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Подросток получил травмы во время отдыха в санатории под Рязанью
Инцидент произошел в июне 2024 года.

Подросток получил травмы во время отдыха в санатории под Рязанью. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2024 года, когда ребенок находился в санатории.

«Выступая в защиту прав несовершеннолетнего, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Судом требования прокурора удовлетворены», — отметили в прокуратуре.

С владельцев санатория взыскали 250 тысяч рублей для погашения морального ущерба.