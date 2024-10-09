Подросток получил травмы во время отдыха в санатории под Рязанью
Инцидент произошел в июне 2024 года.
Подросток получил травмы во время отдыха в санатории под Рязанью. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в июне 2024 года, когда ребенок находился в санатории.
«Выступая в защиту прав несовершеннолетнего, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Судом требования прокурора удовлетворены», — отметили в прокуратуре.
С владельцев санатория взыскали 250 тысяч рублей для погашения морального ущерба.