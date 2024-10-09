На нескольких участках дороги в центре Рязани на три недели перекроют проезд

«В связи с проведением дорожно-строительных работ на участках автомобильных дорог по ул. Право-Лыбедской от д. 47 по ул. Садовой до переулка Войкова и по Посадскому переулку от д. 9 по ул. Новослободской до переулка Войкова в период с 08.00 10 октября до 18.00 31 октября будет закрыто движение транспорта», — рассказали в мэрии

На нескольких участках дороги в центре Рязани на три недели перекроют проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с проведением дорожно-строительных работ на участках автомобильных дорог по ул. Право-Лыбедской от д. 47 по ул. Садовой до переулка Войкова и по Посадскому переулку от д. 9 по ул. Новослободской до переулка Войкова в период с 08.00 10 октября до 18.00 31 октября будет закрыто движение транспорта», — рассказали в мэрии.

На время проведения ремонтных работ на месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.