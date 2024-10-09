Мошенники начали рассылать россиянам выписку из медицинской карты

Аферисты удаленно подключаются к гаджетам граждан и под видом медицинских файлов распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа.

Мошенники начали рассылать россиянам выписку из медицинской карты. Об этой схеме предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, аферисты удаленно подключаются к гаджетам граждан и под видом медицинских файлов распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа.

«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика», — говорится в сообщении.