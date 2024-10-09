Минтранс рекомендовал водителям переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры

Эксперты советуют автовладельцам в России переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до +5-7 градусов и начале постоянных заморозков.

Минтранс рекомендовал водителям переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале министерства.

Эксперты советуют автовладельцам в России переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до +5-7 градусов и начале постоянных заморозков.

По закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря.