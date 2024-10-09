Глава МИД России Лавров поднял проблему квадробинга с главой МИД Армении

Он добавил, что в РФ законодатели уже работают над запретом квадробинга и он им полностью доверяет.

Глава МИД России Лавров поднял проблему квадробинга с главой МИД Армении. Об этом пишет «Газета.ру».

Глава МИД РФ спросил армянского коллегу, слышал ли он про детей, которые «переодеваются в собак», и есть ли такие в Армении.

«Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь», — так Лавров объяснил, почему выбрал именно эту тему для неформальной беседы.

Он добавил, что в РФ законодатели уже работают над запретом квадробинга и он им полностью доверяет.