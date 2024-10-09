FT: Украина столкнулась с дефицитом беспилотников на фронте

У властей нет средств на закупку дронов для ВСУ.

Украина столкнулась с дефицитом беспилотников на фронте. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу одной из украинских компаний по производству БПЛА Urkspecsystems Дмитрия Хасапова.

«(Украинские войска. — Прим. ред.) испытывают колоссальную нехватку беспилотников. У государства нет средств, чтобы купить их», — подчеркнул Хасапов.

По информации издания, государственный бюджет Украины на вооружение в 2024 году составляет около шести млрд долларов, при этом около трети приходится на беспилотники. Однако этого недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.