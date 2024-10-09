Экс-главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выиграл суд с минздравом

Карпунин подал в суд на региональный минздрав, чтобы оспорить дисциплинарное взыскание за «ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей» в должности главврача ОКБ.

Экс-главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выиграл суд с минздравом. Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на пресс-служба областного суда.

Карпунин подал в суд на региональный минздрав, чтобы оспорить дисциплинарное взыскание за «ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей» в должности главврача ОКБ.

Отмечается, что основным предметом спора был вопрос о том, кто и как должен был финансировать работу патологоанатомического отделения в ковидный период.

В июле суд встал на сторону рязанского минздрава и отказал Карпунину в удовлетворении иска. Он обжаловал решение, и в итоге облсуд отменил решение Советского суда и вынес новое, в котором полностью удовлетворил требования Карпунина и признал дисциплинарное взыскание незаконным.

Напомним, Карпунин возглавлял ОКБ с сентября 2020 по апрель 2024 года. Сейчас экс-главврач ОКБ работает заместителем директора института скорой помощи им. Склифосовского в Москве.