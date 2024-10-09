Белки, живущие в жилых комплексах «Зеленого сада», начали готовиться к зиме

Грызуны стали появляться во дворах два года назад. Сейчас их около 20-ти, они постоянно проживают на территории пяти жилых комплексов.

Для белок оборудованы специальные вольеры с домиками, веревочными лестницами и беговыми колесами. Рацион питания тоже продуман. В него входят фундук, грецкие и кедровые орехи, сырые семечки и фрукты. Дополнительно белкам дают кальций и витамин Д.

В конце осени у зверьков много забот. Нужно утеплить домик соломой и проверить, достаточно ли запасов. Белок кормят хорошо и регулярно, но инстинкт все равно заставляет набивать домик орехами и подсушивать яблоки между ветвей туи. Еще грызунам нужно поменять шубку с рыжей на серую — более теплую, чтобы подходила к сезону.

Сотрудники ГК «Зеленый сад» ухаживают за белками с большим вниманием. И очень просят жильцов не кормить животных продуктами, вредными для их здоровья. Это арахис, миндаль, жареные, соленые и сладкие орехи любого вида, чипсы, сухарики, хлеб. Такое угощение может привести к гибели зверька.