Археологи показали языческий амулет с раскопок возле рязанского села Глебово Городище

Его нашли в слоях конца XII- первой половины XIII веков. Сделан он из медного сплава.

Археологи показали языческий амулет с раскопок возле рязанского села Глебово Городище. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу РИАМЗа.

Амулет в виде ключа от нутряного замка с прямоугольной бородкой и четырьмя отверстиями служил амулетом заклинательной магии.

В древнерусское время он являлся символом богатства и наделялся магической силой охранять материальное благополучие в доме, сохранять в неприкосновенности домашнее имущество.

Ключ нашли в слоях конца XII- первой половины XIII веков. Сделан он из медного сплава.