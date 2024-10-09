65-летнего рязанца осудят за наезд на пешехода

Водитель ехал на легковушке по Солотчинскому шоссе, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

65-летнего рязанца осудят за наезд на пешехода. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Надзорным органом установлено, что в мае 2024 года водитель ехал на легковушке по Солотчинскому шоссе, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

В результате ДТП 49-летняя жительница получила тяжкие телесные повреждения.

Отмечается, что зампрокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.