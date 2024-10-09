Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
12°
Чтв, 10
12°
Птн, 11
14°
ЦБ USD 96.95 0.84 10/10
ЦБ EUR 106.42 0.73 10/10
Нал. USD 95.75 / 96.20 09/10 18:35
Нал. EUR 104.20 / 105.70 09/10 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
4 676
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
27 678
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
16 343
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
19 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
65-летнего рязанца осудят за наезд на пешехода
Водитель ехал на легковушке по Солотчинскому шоссе, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

65-летнего рязанца осудят за наезд на пешехода. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Надзорным органом установлено, что в мае 2024 года водитель ехал на легковушке по Солотчинскому шоссе, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

В результате ДТП 49-летняя жительница получила тяжкие телесные повреждения.

Отмечается, что зампрокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.