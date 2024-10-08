Жителя Шиловского района осудили за покупку наркотиков

Шиловский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

25-летнего жителя Шиловского района осудили за покупку наркотиков. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в декабре 2023 года осужденный получил в мессенджере от неизвестного координаты «тайника-закладки». Так, он приобрел наркотик для собственного потребления. Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Шиловский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.