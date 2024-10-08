Жителя Сараевского района лишили автомобиля за пьяную езду

У 40-летнего жителя села Кривское Сараевского района за пьяную езду суд конфисковал автомобиль в пользу государства.

У 40-летнего жителя села Кривское Сараевского района за пьяную езду суд конфисковал автомобиль в пользу государства. Об этом 8 октября сообщил ИД «Пресса».

Как рассказала изданию пресс-секретарь Сараевского районного суда Татьяна Шишкина, за управление автомобилем в пьяном виде мужчину уже несколько раз привлекали к административной и уголовной ответственности.

Отмечается, что 14 февраля мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Так, Сараевский районный суд признал жителя виновным по части 1 статьи 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным прав). Ему назначили наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием 20 процентов заработка в доход государства. Кроме того, суд на полтора года лишил его прав и конфисковал автомобиль Ford Kuga в собственность государства.