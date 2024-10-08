За неделю в Рязанской области произошло пять лесных пожаров

Пожары регистрировали в Спасском, Тумском, Кораблинском, Ермишинском, Шиловском лесничествах.

С 30 сентября по 6 октября в Рязанской области произошло пять лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства природопользования региона.

Отмечается, что пожары регистрировали в Спасском, Тумском, Кораблинском, Ермишинском, Шиловском лесничествах.

Кроме того, силы и средства «Пожлеса» участвовали в тушении 22 пожаров травы, двух бытовых пожаров.