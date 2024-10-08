ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

ПВО сбили за сутки три снаряда HIMARS и 49 украинских беспилотников.

ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военные освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву.

Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

ПВО сбили за сутки три снаряда HIMARS и 49 украинских беспилотников.