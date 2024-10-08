Власти Касимова объявили о старте отопительного сезона с 9 октября

Отмечается, что в первую очередь отопление включат в социальных объектах, таких как школы и детские сады, где имеется АТП.

Власти Касимова объявили о старте отопительного сезона с 9 октября. Об этом сообщает администрация города.

«С 9 октября в Касимове начинается отопительный сезон. Все необходимые меры уже приняты, и совсем скоро в домах будет комфортно», — написали в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь отопление включат в социальных объектах, таких как школы и детские сады, где имеется АТП. Затем тепло начнут получать жители многоквартирных домов.

«Если у вас возникнут проблемы, вы можете обратиться в МКП „Касимовсервис“ по телефону: 8 (49131) 2-02-25 или в диспетчерскую службу по номеру 8 (49131) 2-06-50», — уточнили в администрации.

Напомним, в Рязани и Сасове отопительный сезон начался 8 октября.