В зоне СВО погиб житель Рязанской области Марсель Бикиняев

Его похоронили в Ульяновской области 8 октября.

В зоне СВО погиб житель Рязанской области Марсель Бикиняев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шацкого района.

Бикиянев жил в селе Черная Слобода в Шацком районе. Его похоронили в Ульяновской области 8 октября.

Мужчина ушел в зону СВО добровольцем, служил снайпером. Героически погиб 27 сентября 2024 года.

За верность долгу и отвагу удостоен Ордена Мужества (посмертно).

Ранее в селе Ягодное Сараевского района простились с участником СВО Валерием Чевелевым.