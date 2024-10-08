В зоне СВО погиб житель Рязанской области Марсель Бикиняев
Его похоронили в Ульяновской области 8 октября.
В зоне СВО погиб житель Рязанской области Марсель Бикиняев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шацкого района.
Бикиянев жил в селе Черная Слобода в Шацком районе. Его похоронили в Ульяновской области 8 октября.
Мужчина ушел в зону СВО добровольцем, служил снайпером. Героически погиб 27 сентября 2024 года.
За верность долгу и отвагу удостоен Ордена Мужества (посмертно).
Ранее в селе Ягодное Сараевского района простились с участником СВО Валерием Чевелевым.