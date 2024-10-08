В Солотче снесли арку на входе на тропу Паустовского

Напомним, ранее владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные сооружения. Под снос попали две арки, прокат, горка, летние веранды.

В Солотче снесли арку на входе на тропу Паустовского. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает Telegram-канал «Солотча.Инфо».

«Сегодня сняли символ Солотчи — арку тропы Паустовского», — отметили в сообщении.

Местные жители сообщают, что в будущем на месте арки планируют поставить кованый забор.

Напомним, ранее владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные сооружения. Под снос попали две арки, прокат, горка, летние веранды.