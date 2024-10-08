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В Рязанской области за неделю выдворили 60 мигрантов
В рамках операции «Нелегал-2024» также возбуждено два уголовных дела в отношении иностранных граждан за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и одно по факту кражи.

В Рязанской области за неделю выдворили 60 мигрантов. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В период с 30 сентября по 06 октября 2024 года в Рязанской области проведен второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». В операции были задействованы сотрудники УМВД России по Рязанской области и территориальных органов МВД России на районном уровне, сотрудники региональных Управлений ФСБ и Росгвардии.

Сотрудники полиции установили местонахождение двух иностранных граждан, не выехавших из России по решению суда, а также выявлены два мигранта, которые въехали на территорию страны под измененными установочными данными при наличии запрета на въезд.

Суды области приняли 60 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе десять решений в виде принудительного перемещения через границу.

За фиктивную постановку на учет или фиктивную регистрацию иностранных граждан в отношении жителей Рязанской области возбудили 31 уголовное дело.

В рамках операции «Нелегал-2024» также возбуждено два уголовных дела в отношении иностранных граждан за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и одно по факту кражи.