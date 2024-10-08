Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
17°
Срд, 09
12°
Чтв, 10
12°
ЦБ USD 96.11 0.05 09/10
ЦБ EUR 105.69 0.38 09/10
Нал. USD 95.45 / 95.00 08/10 18:25
Нал. EUR 104.30 / 105.60 08/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
Вчера 09:07
2 117
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
26 534
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
15 301
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
18 177
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
Мужчина ушел добровольцем на СВО июле 2024 года.

Во вторник, 7 октября, в селе Ягодное Сараевского района простились с участником СВО Валерием Чевелевым. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава администрации муниципального образования Валерий Дмитриев.

По его словам, мужчина ушел добровольцем на СВО июле 2024 года. «Среди фронтовых товарищей он выделялся волевым характером, решительностью и принципиальностью», — говорится в посте.

Как уточнил глава администрации Сараевского района, Чевелев награжден орденом Мужества.

Отмечается, что Чевелев родился в селе Ягодное, учился в Мордовской средней школе. Окончил станкостроительный техникум. Работал и жил в Рязани.

Фото: страница Валерия Дмитриева во «ВКонтакте»