В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
Мужчина ушел добровольцем на СВО июле 2024 года.
Во вторник, 7 октября, в селе Ягодное Сараевского района простились с участником СВО Валерием Чевелевым. Об этом на своей странице во «ВКонтакте»
По его словам, мужчина ушел добровольцем на СВО июле 2024 года. «Среди фронтовых товарищей он выделялся волевым характером, решительностью и принципиальностью», — говорится в посте.
Как уточнил глава администрации Сараевского района, Чевелев награжден орденом Мужества.
Отмечается, что Чевелев родился в селе Ягодное, учился в Мордовской средней школе. Окончил станкостроительный техникум. Работал и жил в Рязани.
Фото: страница Валерия Дмитриева во «ВКонтакте»