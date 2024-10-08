В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО

Мужчина ушел добровольцем на СВО июле 2024 года.

Во вторник, 7 октября, в селе Ягодное Сараевского района простились с участником СВО Валерием Чевелевым. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава администрации муниципального образования Валерий Дмитриев.

По его словам, мужчина ушел добровольцем на СВО июле 2024 года. «Среди фронтовых товарищей он выделялся волевым характером, решительностью и принципиальностью», — говорится в посте.

Как уточнил глава администрации Сараевского района, Чевелев награжден орденом Мужества.

Отмечается, что Чевелев родился в селе Ягодное, учился в Мордовской средней школе. Окончил станкостроительный техникум. Работал и жил в Рязани.

Фото: страница Валерия Дмитриева во «ВКонтакте»