В Рязанской области из-за нарушения скоростного режима произошло 391 ДТП

По данным региональной ГАИ, 39 человек погибли и 502 ранены.

В Рязанской области за девять месяцев 2024 года из-за нарушения скоростного режима произошло 391 ДТП. Это 37,2 процента от общего числа происшествий. Об этом стало известно во вторник, 8 октября, на пресс-конференции региональной ГАИ, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ДТП, которые произошла из-за нарушения скоростного режима, 39 человек погибли и 502 ранены.

«Неправильный выбор скорости приводит к съездам автомобилей за пределы дороги, столкновениям и наездам на препятствия и пешеходов», — рассказали в ГАИ.