В Рязани рабочего завода наградили за спасение тонувшего в Оке подростка

Награду «За спасение погибающих на водах» получил работник нефтеперекачивающей станции «Шилово» Рязанского РНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга» Виталий Колосов.

В Рязани рабочего завода наградили за спасение тонувшего в Оке подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Награду «За спасение погибающих на водах» получил работник нефтеперекачивающей станции «Шилово» Рязанского РНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга» Виталий Колосов. Он вытащил из воды выпускника шиловской школы и провел сердечно-легочную реанимацию.