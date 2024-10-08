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В Рязани рабочего завода наградили за спасение тонувшего в Оке подростка
Награду «За спасение погибающих на водах» получил работник нефтеперекачивающей станции «Шилово» Рязанского РНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга» Виталий Колосов.

В Рязани рабочего завода наградили за спасение тонувшего в Оке подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Награду «За спасение погибающих на водах» получил работник нефтеперекачивающей станции «Шилово» Рязанского РНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга» Виталий Колосов. Он вытащил из воды выпускника шиловской школы и провел сердечно-легочную реанимацию.