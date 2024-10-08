В Рязани изменилась схема движения троллейбусов из-за обрыва контактной сети

Инцидент произошел на перекрестке улиц Маяковского и Есенина.

В Рязани изменилась схема движения троллейбусов из-за обрыва контактной сети. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает МУП «УРТ».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Маяковского и Есенина. Провода повредил тягач с прицепом.

«На данный момент на месте работает аварийная бригада, чтобы максимально быстро устранить повреждения. Троллейбусы № 5 будут временно следовать по улице Дзержинского, троллейбус № 16 будет следовать до площади Соборной», — говорится в сообщении.