В России в 2025 году пенсия по старости вырастет больше, чем ожидалось

Ее размер составит 24 100 рублей.

В России в 2025 году пенсия по старости вырастет больше, чем ожидалось. Об этом сообщают «Известия».

"В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Через год ее сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тысячи. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%", — сообщило издание со ссылкой на проект.

Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет происходить на общих основаниях с неработающими.