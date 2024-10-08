В России предложили блокировать анонимные спам-звонки

Компании, совершающие вызовы абонентам, особенно массового характера, будут обязаны сообщить оператору, кто они и зачем звонят.

В России предложили блокировать анонимные спам-звонки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

В ведомстве пояснили, что компании, совершающие вызовы абонентам, особенно массового характера, будут обязаны сообщить оператору, кто они и зачем звонят.

На телефоне будет определятся источник звонка, при этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, звонки от которых он готов принимать.