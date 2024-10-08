В Крыму 11-летний школьник спас от гибели 70-летнего туриста из Рязани

Пожилой рязанец решил искупаться во время шторма. Во время купания у мужчины свело ногу и он начал тонуть. Его спас 11-летний житель Феодосии.

В Крыму 11-летний школьник спас от гибели 70-летнего туриста из Рязани. Об этом сообщает «КП-Крым».

Отмечается, что пожилой рязанец решил искупаться во время шторма. Во время купания у мужчины свело ногу и он начал тонуть. Его спас 11-летний житель Феодосии. 70-летний житель Рязани был спасен.

«Шторма не боюсь. И в этот день пошел на море, чтобы покататься на волнах. Было очень весело, но вдруг мужчина, который заплыл за буйки, начал кричать „помогите, помогите“. Взрослые побежали к спасателям за кругом, а я прыгнул в море. Быстренько добрался до тонущего и стал его со спины подталкивать к берегу. Мы уже были на полпути к берегу, когда подоспела помощь — двое взрослых со спасательным кругом», — рассказал школьник.

Мальчика наградили знаком отличия «За доблесть и заслуги» III степени.