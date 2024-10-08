В индустриальном парке «Рязанский» прибавился еще один резидент

Им стала компания ООО «Атмосфера», которая в 2026 году планирует запуск производства вентиляционных систем бытового и промышленного назначения.

В индустриальном парке «Рязанский» прибавился еще один резидент. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин в своем Telegram-канале.

Речь о компании ООО «Атмосфера», которая в 2026 году планирует запуск производства вентиляционных систем бытового и промышленного назначения.

Объем инвестиций в создание производственной инфраструктуры и оснащение будущего предприятия составит 410 млн рублей, к моменту выхода в 2027 году на полную мощность будет создано 200 рабочих мест.

На новой производственной площадке ежегодный выпуск составит 3-5 тысяч единиц готовой продукции, полностью замещающей импорт мировых аналогов. География сбыта вентсистем ориентирована на потребности России и ближнего зарубежья.

«Таким образом сейчас в „Рязанском“ свои инвестпроекты реализуют 16 резидентов и пользователей инфраструктуры», — заключил Никитин.

Фото: Telegram-канал Артема Никитина