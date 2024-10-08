В Госдуме сообщили о возможном повышении ключевой ставки до 20%

25 октября Банк России рассмотрит возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%.

В Госдуме сообщили о возможном повышении ключевой ставки до 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, на заседании 25 октября Банк России рассмотрит возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%.

Напомним, ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых.