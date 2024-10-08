В Госдуме прредложили наказывать родителей, чьи дети употребляют алкоголь
По словам депутата, сейчас в стране неоднократно сталкиваются со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети употребляют алкоголь.
В Госдуме предложили ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев,
Он заявил, что в стране неоднократно сталкиваются со случаями, когда отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети пьют алкоголь.
«Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие „вовлечение несовершеннолетнего в потребление“, но доказать это невозможно», — отметил Хамзаев.
Он добавил, что законный представитель ребенка в случае упущения должен нести ответственность.