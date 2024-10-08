В Ермиши осудят мигранта за нападение на несовершеннолетнюю и попытку грабежа

Мужчина сбил девушку с ног и отобрал у нее мобильный телефон.

В Ермиши осудят мигранта за нападение на несовершеннолетнюю и попытку грабежа. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СКР России по Рязанской области.

Следствием установлено, что 29 июля 2024 года на одной из улиц поселка Ермишь 27-летний иностранный гражданин напал на школьницу, сбил ее с ног и отобрал мобильный телефон. Девушка сумела вырваться и позвать на помощь. Родственники потерпевшей смогли вернуть гаджет.

Мужчина задержали и заключили под стражу.

Сасовским МСО завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Кыргызской Республики, 1997 года рождения, обвиняемого в покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).