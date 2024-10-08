Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
17°
Срд, 09
12°
Чтв, 10
13°
ЦБ USD 96.06 1.19 08/10
ЦБ EUR 105.31 0.57 08/10
Нал. USD 95.45 / 95.00 08/10 14:25
Нал. EUR 104.10 / 105.50 08/10 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
Вчера 09:07
1 393
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
26 329
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
15 116
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
17 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ермиши осудят мигранта за нападение на несовершеннолетнюю и попытку грабежа
Мужчина сбил девушку с ног и отобрал у нее мобильный телефон.

В Ермиши осудят мигранта за нападение на несовершеннолетнюю и попытку грабежа. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СКР России по Рязанской области.

Следствием установлено, что 29 июля 2024 года на одной из улиц поселка Ермишь 27-летний иностранный гражданин напал на школьницу, сбил ее с ног и отобрал мобильный телефон. Девушка сумела вырваться и позвать на помощь. Родственники потерпевшей смогли вернуть гаджет.

Мужчина задержали и заключили под стражу.

Сасовским МСО завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Кыргызской Республики, 1997 года рождения, обвиняемого в покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).