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В Белгородской области закроют въезд в два приграничных села
Во вторник, 8 октября, оперштаб Белгородской области принял решение закрыть въезд в приграничные села Петровка и Соловьевка, а также начать отселение людей.

В Белгородской области закроют въезд в два приграничных села. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Во вторник, 8 октября, оперштаб Белгородской области принял решение закрыть въезд в приграничные села Петровка и Соловьевка, а также начать отселение людей.

Решение принято на фоне постоянных обстрелов населенных пунктов. Жителям предоставят новое жилье.