В Белгородской области закроют въезд в два приграничных села
Во вторник, 8 октября, оперштаб Белгородской области принял решение закрыть въезд в приграничные села Петровка и Соловьевка, а также начать отселение людей.
В Белгородской области закроют въезд в два приграничных села. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Во вторник, 8 октября, оперштаб Белгородской области принял решение закрыть въезд в приграничные села Петровка и Соловьевка, а также начать отселение людей.
Решение принято на фоне постоянных обстрелов населенных пунктов. Жителям предоставят новое жилье.