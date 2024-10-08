В аварии в Клепиковском районе пострадал десятилетний ребенок

Медицинская помощь также потребовалась 44-летнему пассажиру.

В аварии в Клепиковском районе пострадал десятилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось 7 октября, примерно в 11:00 на 170-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 50-летний житель Московской области за рулем автомобиля «Мицубиси», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия двое пассажиров автомобиля в возрасте лесяти и 44-х лет получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.