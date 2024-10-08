Трамп: Вашингтон вложил почти 300 млрд долларов в Украину

По его словам, своим гражданам, пострадавшим от сильнейшего урагана, администрация Байдена выделяет по 750 долларов.

Вашингтон вложил почти 300 млрд долларов в Украину. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на Дональда Трампа.

По его словам, своим гражданам, пострадавшим от сильнейшего урагана, администрация Байдена выделяет по 750 долларов.

Кандидат в президенты США также рассказал, что недоволен тем, как американские власти справляются с последствиями стихийных бедствий в некоторых штатах.