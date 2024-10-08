Скончался рязанский хирург Игорь Швецов

С 2001 по 2018 годы Швецов работал в Рязанской межрайонной больнице в качестве врача-хирурга и врача ультразвуковой диагностики. С 2018 года и по настоящее время работал в коммерческой медицине.