Скончался рязанский хирург Игорь Швецов
С 2001 по 2018 годы Швецов работал в Рязанской межрайонной больнице в качестве врача-хирурга и врача ультразвуковой диагностики. С 2018 года и по настоящее время работал в коммерческой медицине.
Скончался рязанский хирург Игорь Швецов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
С 2001 по 2018 годы Швецов работал в Рязанской межрайонной больнице в качестве врача-хирурга и врача ультразвуковой диагностики. С 2018 года и по настоящее время работал в коммерческой медицине.
«Министерство здравоохранения Рязанской области приносит глубокие соболезнования родным по поводу трагической кончины Игоря Швецова», — отметили в сообщении.
Причина гибели мужчины не сообщается.
Фото с сайта ZOON