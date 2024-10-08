Синоптик сообщил, что 8 октября в Рязанской области прошла «летняя» гроза

По его словам, гроза прошла утром 8 октября в Туме (Клепиковский район).

Синоптик сообщил, что 8 октября в Рязанской области прошла «летняя» гроза. Об этом сообщил начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов в своем Telegram-канале.

По его словам, гроза прошла утром 8 октября в Туме (Клепиковский район).

«Она образовалась на фронте окклюзии южного циклона — и это в середине октября. Практически летний тип гроз, нехарактерный для октября. Совершенно уникальное явление», — отметил Степанов.

Он также дал прогноз на эту неделю. По словам синоптика, в ближайшие дни в Рязанской области ожидается достаточно прохладная погода. Осадков до конца недели не ожидается. А ночью в выходные будут заморозки.