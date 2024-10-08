Рязанские врачи спасли мужчину, которого трижды госпитализировали с менингитом

В медучреждение обратился 32-летний мужчина. Он жаловался на головную боль и высокую температуру.

Рязанские врачи спасли мужчину, которого трижды госпитализировали с менингитом. Об этом 8 октября сообщили в группе «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» во «ВКонтакте».

Отмечается, что в медучреждение обратился 32-летний мужчина. Он жаловался на головную боль и высокую температуру.

«У него диагностировали менингизм, который является симптомом менингита. Оказалось, что пациент уже был госпитализирован трижды за последние четыре года с диагнозом „менингит“. Пациент ранее обращался в московские инфекционные клиники, чтобы выявить причину болезни, но не смогли определить», — говорится в посте.

Во время обследования в ОКБ имени Семашко у мужчины в спинномозговой жидкости обнаружили вирус простого герпеса, который и вызвал менингит.

«У пациента оказался очень редкий синдром Молларе, который характеризуется рецидивирующими менингитами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после двухнедельного лечения мужчину выписали. Его состояние улучшилось.