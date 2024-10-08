Рязанские студенты-архитекторы создадут проекты по развитию «Усадьбы Худекова»

Готовые проекты передадут музею-заповеднику.

Рязанские студенты-архитекторы создадут проекты по развитию «Усадьбы Худекова». Об этом сообщает пресс-служба Центра креативных индустрий.

Будущим архитекторам раздали техническое задание для проработки благоустройства территории музея. Студенты разработают три концептуальных предложения для различных целевых групп — как для тихого семейного отдыха, так и с расчетом на большие туристические потоки.

Готовые проекты передадут музею-заповеднику.