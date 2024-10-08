Рязанка рассказала об обнаженном водителе на улице Гагарина

Мужчина управлял машиной с волгоградскими номерами.

Рязанка рассказала об обнаженном водителе на улице Гагарина. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

«Всем неравнодушным женщинам и родителям детей. Шла по улице Гагарина напротив поликлиники № 6. Мужчина на черном кроссовере, регион 134 резко припарковался к моей стороне. Я думала, заблудился и хочет спросить адрес. Но издали еще заметила голый торс. А далее… Фаллос! Я замешкалась, отвела взгляд и не сфотографировала», — написала женщина.