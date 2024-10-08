Рязанцы выразили недовольство состоянием пляжа на Ореховом озере

По словам очевидцев, в зоне отдыха оторваны доски, откручены краны и не убирают мусор.

Рязанцы выразили недовольство состоянием пляжа на Ореховом озере. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил Telegram-канал «Рязань».

"Как-то не очень выглядит уже благоустройство Орехового озера. Хотя территория является местом отдыха круглогодично. Ну, а что, главный сезон закончился, а весной все равно все смоет", — написали пользователи.

По словам очевидцев, в зоне отдыха оторваны доски, откручены краны и не убирают мусор.