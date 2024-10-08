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Рязанцев предупредили об отключении света 11 октября
Света не будет в пятницу, 11 октября, с 09:00 до 15:00 из-за обрезки деревьев.

Рязанцев предупредили об отключении света из-за обрезки деревьев. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В пятницу, 11 октября, с 09:00 до 15:00 будет отключена электроэнергия по адресам:

  • улица 2-я Железнодорожная, дом №№ 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 16, 17, 19, 23, 25, 25-в, 25-б, 27, 27-а, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43 — жилые дома, гаражи, автостоянка;
  • улица Типанова, дома №№ 9, 11, 13, 15 — жилые дома, а/к «Автомобилист», ГСК «Автомобилист-1», Светофор;
  • улица Первомайский проспект, дом № 29/2;
  • улица Ленинского Комсомола, строение № 3-б.