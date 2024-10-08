Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных поездов с 9 октября

Причиной стала модернизация инфраструктуры на двух участках в Рязанской области.

Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных поездов с 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Причиной стала модернизация инфраструктуры на двух участках в Рязанской области.

Отмечается, что работы пройдут на перегоне Денежниково-Старожилово, Блок-пост 204 км — Рязань-2.

В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Узуново, Ипподром, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Рязань-1 — Сасово и Рязань-2 — Ряжск изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть поездов проследует по укороченному маршруту.

Электропоезд № 6305/6306, курсирующий между станциями Ряжск и Рязань-2, выведут из расписания.