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Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции
В регионе будут проверять водителей мотоциклов.

Сегодня в регионе организовано комплексное мероприятие «Мотоцикл». Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств.

Водителям напомнили о необходимости:

  • использовать защитную амуницию;
  • соблюдать скоростные ограничения;
  • соблюдать требования по регистрации транспорта;
  • своевременно проводить обслуживание мототранспортного средства;
  • при движении использовать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток; отказаться от управления мототранспортом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).