Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции

В регионе будут проверять водителей мотоциклов.

Сегодня в регионе организовано комплексное мероприятие «Мотоцикл». Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств.

Водителям напомнили о необходимости: