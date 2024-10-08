Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции
В регионе будут проверять водителей мотоциклов.
Сегодня в регионе организовано комплексное мероприятие «Мотоцикл». Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники ГАИ проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств.
Водителям напомнили о необходимости:
- использовать защитную амуницию;
- соблюдать скоростные ограничения;
- соблюдать требования по регистрации транспорта;
- своевременно проводить обслуживание мототранспортного средства;
- при движении использовать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток; отказаться от управления мототранспортом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).