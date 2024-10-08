Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

За прошедшие сутки российские военные отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорвали попытки атак в направлении населенного пункта Ольговка.

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Об этом 8 октября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, во время которого уничтожили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

Помимо этого, за прошедшие сутки российские военные отразили две контратаки Украины в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорвали попытки атак в направлении населенного пункта Ольговка.

Отмечается, что в результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.